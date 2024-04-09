Энрике назвал себя лучшим тренером, олицетворяющим стиль «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, кто лучше всего олицетворяет фирменный стиль «Барселоны» — он сам или Хави, который возглавляет сине-гранатовых прямо сейчас.

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«Без сомнения, я. Посмотрите на данные по владению мячом, на высокое давление, на выигранные трофеи. Есть те, кто оценивает такую информацию по-другому, но… Это цифры, это не то, что подлежит обсуждению», — приводит слова Энрике Relеvo в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави возглавил каталонцев в 2021-м. В конце этого сезона он покинет клуб.