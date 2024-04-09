В УЕФА ответили на новости об угрозе терактов во время матчей

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что знают о предполагаемых угрозах теракта на матчах, сотрудничают с властями по вопросам безопасности, а игры отменять не планируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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Речь идет о матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые пройдут 9 и 10 апреля на стадионах английского «Арсенала», французского «ПСЖ», испанских «Атлетико» и «Реала».

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Испанский портал Marca ранее рассказал, что члены «Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) угрожают устроить теракты на матчах УЕФА. По данным издания, организаторы матчей и европейские власти выражают «полную и абсолютную уверенность», что ситуация находится под контролем и поводов для тревоги нет.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках», - заявили представители УЕФА российскому агентству.

В организации подчеркнули, что матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности.