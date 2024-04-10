Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ не смогли определить победителей

Завершились первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов (ЛЧ). В них встретились «Реал Мадрид» (Испания) с «Манчестер Сити» (Англия) и «Арсенал» (Англия) с «Баварией Мюнхен» (Германия).

Матч «Реал Мадрид» («РМ») — «Манчестер Сити» («МС») закончился со счетом 3:3. На второй минуте «МС» открыл счет — гол забил полузащитник Бернарду Силва. «РМ» смог сравнять счет на 12-й минуте, хотя гол был защитан как автогол. Спустя две минуты Родриго Гоэс вывел «РМ» вперед. На 66-й минуте полузащитник «МС» Фил Фоден сравнял счет на табло, а через пять минут защитник Йошко Гвардиол поразил ворота «Реала» и вывел свою команду вперед. «Горожане» не сумели сохранить преимущество, и на 79-й минуте игрок «РМ» Федерико Вальверде сравнял счет — 3:3.

Ответная игра пройдет на домашнем стадионе «МС». Она состоится 17 апреля.

Матч «Арсенал» — «Бавария» закончился со счетом 2:2.

Лондонцы сумели выйти вперед уже на 12-й минуте матча — гол забил Букайо Сака. Спустя шесть минут гости сравняли счет благодаря точному удару Сержа Гнабри. На 32-й минуте мюнхенцы сумели выйти вперед — форвард Харри Кейн забил с пенальти. На 6-й минуте Леандро Троссард восстановил равновесие на табло. Счет — 2:2.

Ответная игра состоится на стадионе «Баварии». Она состоится также 17 апреля.

Другие матчи четвертьфинала ЛЧ пройдут 10 апреля. В Мадриде испанский «Атлетико» на своем поле проведет встречу с германской «Боруссией». Французский «Пари Сен-Жермен» в Париже сыграет с испанской «Барселоной».

Испанская газета Marca ранее сообщила, что «Исламское государство»* планирует серию терактов на стадионах, где будут проводиться первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Как утверждалось, атаки намерены совершать на площадках «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что осведомлен об угрозах терактов на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, однако не планирует отменять игры.

*Запрещенная в России террористическая организация.