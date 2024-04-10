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Зарема о Сарри в «Спартаке: «Пусть еще Клоппу контракт предложат. Реальность – Черчесов или тренер из женской команды. За деньгами тренеры поедут в Саудовскую Аравию – там хоть и азиатская, но ЛЧ»

Зарема Салихова раскритиковала сообщения о приглашении Маурицио Сарри в «Спартак».

Салихова раскритиковала сообщения о приглашении Сарри в «Спартак»
© РИА Новости

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что руководство «Спартака» предлагало пост главного тренера команды Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов. Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
Маурицио Сарри
Сергей Семак
Леонид Федун
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Спартак