В «Зените» заявили, что обладают гегемонией в России

Полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Бразилии Вендел в интервью журналисту Фабио Алейшо заявил, что клуб обладает безусловной гегемонией в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, то, что многие команды стараются усилиться и занять место сине-бело-голубых, абсолютно нормально.

«Другие команды ведь тоже гонятся за титулом, верно? В данный момент мы обладаем огромной гегемонией в России, это нормально, что наши оппоненты хотят усилиться. Мы твердо участвуем в чемпионской гонке, и у нас есть «решение» против «Краснодара», — заявил Вендел.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Вендел пропустит эту игру из-за дисквалификации.