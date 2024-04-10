Губерниев прокомментирует футбол с Черданцевым

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что прокомментирует футбольный матч вместе со своим коллегой Георгием Черданцевым.

«И внимание, сенсация!!! Мы с коллегой Георгием Черданцевым принципиально договорились вместе прокомментировать футбольный матч!!! Найдем время и сделаем просто блестяще!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

9 апреля Черданцев в интервью «Спорт День за Днем» заявил, что «запросто мог бы комментировать футбол в паре с Губерниевым». На канале «Матч ТВ» он работает на играх РПЛ, чемпионата Италии и еврокубков, а также ведет передачу «После футбола с Георгием Черданцевым».

Губерниев ведет футбольные студии и называет себя единственным в России футбольным обозревателем.