Павлюченко стал тренером нападающих в «Родине-2»

Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко стал тренером нападающих во второй команде подмосковной «Родины». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Павлюченко 42 года, он является воспитанником ставропольского «Динамо». К московскому «Спартаку» Роман присоединился из «Ротора» в 2003 году. В составе команды, которую возглавлял Олег Романцев, Павлюченко заменил Владимира Бесчастных, уехавшего в «Фенербахче». Профессиональную карьеру футболиста Роман завершил осенью 2022 года.

Футбольный клуб «Родина» представляет Мелбет Первую лигу. Подмосковная команда после 25 туров внутреннего первенства располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем матче Первой лиги «Родина» сыграет с «Ленинградцем».