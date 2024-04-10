Бердыев может сменить Абаскаля в «Спартаке»

Кандидатура Курбана Бердыева была предложена «Спартаку» в качестве замены нынешнему наставнику команды Гильермо Абаскалю, сообщает Metaratings.

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По информации источника, одному из членов совета директоров красно-белых предложили рассмотреть кандидатуру Бердыева. Сообщается, что в шорт-листе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала фамилии Бердыева нет.

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он возглавлял с июля 2023 года по февраль 2024 года. 71-летний специалист покинул клуб в тот момент, когда он был на первом месте в Первой лиге.

Бердыев возглавлял «Рубин», «Ростов», «Кайрат» и «Сочи». Казанский клуб Бердыев дважды приводил к победе в чемпионате России, с донским клубом он выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. СМИ сообщали, что на этой неделе «Спартак» может уволить испанского специалиста. Вчера красно-белые заявили, что Абаскаль готовит команду к ближайшему матчу РПЛ против «Сочи».