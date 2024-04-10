Васильев отказался быть капитаном сборной Эстонии из-за слов об Украине

Эстонский футболист Константин Васильев принял решение отказаться от капитанской повязки на фоне разгоревшегося скандала из-за его слов об Украине. Об этом сообщил портал ERR.

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Ранее в интервью СМИ сыгравший 157 матчей за мужскую сборную Васильев высказал мнение, что конфликт на Украине может окончиться тремя вариантами - победой той или иной стороны или же их решением договориться. После чего футболист подвергся резкой критике в Эстонии.

В Эстонском футбольном союзе отметили, что вечером 9 апреля состоялось заседание с участием спортсмена.

«Константин Васильев пояснил, что он пацифист по натуре и лоялен Эстонии во всех смыслах, но, понимая ситуацию, решил отказаться от поста капитана мужской сборной», - говорится в заявлении на сайте ЭФС.

В пресс-релизе подчеркивается, что «правление признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности».

Напомним, что Эстония активно поддерживает Украину после начала российской спецоперации. А эстонский премьер Кая Каллас даже призывала изолировать РФ «от свободного мира» и лишить россиян «привилегии посещать Европу». Она также выступала с призывами к союзникам Украины превзойти Россию по расходам с тем, чтобы одержать победу в конфликте.