Комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Михаил Меламед будут работать на игре «Краснодара» с «Зенитом» в 24‑м туре МИР РПЛ.
Соперники встретятся 13 апреля в Краснодаре. Петербургская команда после 22 матчей лидирует в таблице лиги с 44 очками, «быки» идут вторыми (43). Прямую трансляцию субботнего матча смотрите с 16:30 (мск) на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Полностью расписание комментаторов тура выглядит следующим образом:
13 апреля
«Сочи» — «Спартак» — Роман Нагучев, Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР)
«Ахмат» — «Балтика» — Александр Аксенов, Адам Ахмадов (МАТЧ ПРЕМЬЕР)
«Краснодар» — «Зенит» — Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»)
«Локомотив» — ЦСКА — Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР)
14 апреля
«Оренбург» — «ПАРИ НН» — Константин Генич (МАТЧ ПРЕМЬЕР)
«Урал» — «Динамо» — Борис Аболин, Артем Держун (МАТЧ ПРЕМЬЕР)
«Факел» — «Ростов» — Тимур Журавель, Владислав Будлянский (МАТЧ ПРЕМЬЕР)
«Крылья Советов» — «Рубин» — Дмитрий Жичкин, Петр Коптев («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР).
КДК РФС наложил дополнительные санкции на Сторожука, который давал указания футболистам «Арсенала» с трибуны
Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ
«У «Сочи» сейчас рубикон. Если команда не обыграет «Спартак» и потеряет очки дома, то будет очень тяжело спастись» — Бояринцев