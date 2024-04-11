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Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ

Комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Михаил Меламед будут работать на игре «Краснодара» с «Зенитом» в 24‑м туре МИР РПЛ.

Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ
© Матч ТВ

Соперники встретятся 13 апреля в Краснодаре. Петербургская команда после 22 матчей лидирует в таблице лиги с 44 очками, «быки» идут вторыми (43). Прямую трансляцию субботнего матча смотрите с 16:30 (мск) на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Полностью расписание комментаторов тура выглядит следующим образом:

13 апреля

«Сочи» — «Спартак» — Роман Нагучев, Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Ахмат» — «Балтика» — Александр Аксенов, Адам Ахмадов (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Краснодар» — «Зенит» — Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»)

«Локомотив» — ЦСКА — Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР)

14 апреля

«Оренбург» — «ПАРИ НН» — Константин Генич (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Урал» — «Динамо» — Борис Аболин, Артем Держун (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Факел» — «Ростов» — Тимур Журавель, Владислав Будлянский (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Крылья Советов» — «Рубин» — Дмитрий Жичкин, Петр Коптев («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР).

Футбол
Михаил Меламед
Тимур Журавель
Адам Ахмадов
Роман Нагучев
Михаил Моссаковский
Дмитрий Шнякин
Георгий Черданцев
Александр Аксенов
Константин Генич
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак