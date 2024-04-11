Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ

Комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Михаил Меламед будут работать на игре «Краснодара» с «Зенитом» в 24‑м туре МИР РПЛ.

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Соперники встретятся 13 апреля в Краснодаре. Петербургская команда после 22 матчей лидирует в таблице лиги с 44 очками, «быки» идут вторыми (43). Прямую трансляцию субботнего матча смотрите с 16:30 (мск) на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Полностью расписание комментаторов тура выглядит следующим образом:

13 апреля

«Сочи» — «Спартак» — Роман Нагучев, Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Ахмат» — «Балтика» — Александр Аксенов, Адам Ахмадов (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Краснодар» — «Зенит» — Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»)

«Локомотив» — ЦСКА — Дмитрий Шнякин, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР)

14 апреля

«Оренбург» — «ПАРИ НН» — Константин Генич (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Урал» — «Динамо» — Борис Аболин, Артем Держун (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Факел» — «Ростов» — Тимур Журавель, Владислав Будлянский (МАТЧ ПРЕМЬЕР)

«Крылья Советов» — «Рубин» — Дмитрий Жичкин, Петр Коптев («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР).