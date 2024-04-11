«Атлетико» обыграл «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в среду, 10 апреля, и завершилась со сетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Родриго Де Пауль и Самуэл Лино, у немцев мяч на счету Себастьена Аллера.

Ответная встреча пройдет 16 апреля в Дортмунде. В полуфинал выйдет лучшая по итогам двух матчей команда.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».