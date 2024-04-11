Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ

Во время первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2), который проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», болельщики «канониров» несколько раз ударили фаната немецкой команды. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать игру после того, как они бросили файер на поле в игре с «Лацио» (3:1) в 1/8 финала. Несмотря на это, фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» всё же проникли на стадион.

Напомним, для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников футболистов, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в VIP-ложе стадиона.

Отметим, xnj большинство присутствующих фанатов не обращали внимания на драку. Лишь стюарды отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».