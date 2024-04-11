«ПСЖ» и «Барселона» бойкотировали испанский телеканал из-за шутки про Ямала

«Барселона» и «ПСЖ» выступили против журналистов испанского телеканала Movistar+ после матча Лиги чемпионов в Париже. Об этом сообщает El Confidencial.

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По информации источника, ни один футболист обеих команд не разговаривал с журналистом Рикардо Сьеррой, ответственным за эксклюзивные интервью в смешанной зоне. Своё решение каталонцы и парижане обосновали неудачным комментарием Хермана Бургоса в преддверии матча на «Парк де Пренс» в сторону юного испанца Ламина Ямала.

Бывший помощник тренера Диего Симеоне и нынешний комментатор Movistar+ заявил в прямом эфире: «Если у Ямала ничего не получится, он окажется на светофоре».

Сообщается, что Бургос не извинился перед каталонским вингером и назвал своё высказывание шуткой без попытки кого-либо обидеть.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.