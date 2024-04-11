Федуна назвали спасителем «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов оценил вклад Леонида Федуна в развитие клуба. Его слова передает «Чемпионат».

«Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят — «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», — сказал Ледяхов.

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.