Экс-игрок сборной России: я должен был играть за Украину, потом мой паспорт порвали

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал, как в киевском «Динамо» его хотели сделать игроком сборной Украины. По словам экс-игрока, в его паспорте поставили штамп игрока сборной Украины, однако после перехода в «Ротор» президент волгоградского клуба порвал документ. После этого Есипов получил новый паспорт, в котором уже не было украинских отметок.

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«Забавно, кстати, — я ведь должен был сыграть за сборную Украины. Когда переходил в „Динамо“, в паспорте поставили какой-то штамп — мол, Есипов игрок сборной Украины. Я не был заигран за Россию, провёл несколько матчей в «Динамо» — вот там и подсуетились. Изначально я этого даже не заметил. Мне эту историю рассказал Горюнов. Ему передали мой паспорт уже после моего трансфера в «Ротор». Дмитрич как увидел этот штамп — порвал паспорт. Новый я получал уже в Волгограде», — приводит слова Есипова Sport24.

Напомним, за всю карьеру Есипов успел провести пять матчей в составе сборной России по футболу.