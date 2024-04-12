Экс-глава РФС призвал «Спартак» уговорить Моуринью возглавить клуб

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сейчас нет российских тренеров, способных возглавить "Спартак". Об этом он заявил Sport24.

"У "Спартака" сейчас тенденция на иностранных тренеров. Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств. Остальные качественные тренеры заняты, ряд уже потеряли работу в командах и не готовы. У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью "Спартаку" подошел бы", - сказал Колосков.

16 января итальянская "Рома" объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец сейчас находится без команды.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак". В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

"Спартак" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.