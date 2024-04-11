Адамов рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, общается ли с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

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«Честно говоря, нет — мы общаемся только при встрече, когда проходят игры между нашими командами, а в свободное время общения не очень много», – приводит слова Адамова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Адамов провел семь матчей в рамках чемпионата России. При этом на последнюю игру против «Балтики» в воротах его заменил старший коллега Михаил Кержаков.

Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» за 1 млн евро (по данным Transfermarkt). Соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.