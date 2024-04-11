Экс-футболист сборной России рассказал о премиальных в 90-х

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал о премиальных в клубах в 90-х. Его слова приводит Sport24.

Есипов заявил, что за победу клуб мог выплатить от 500 до 1500 долларов.

«Один раз выиграл, и вот у тебя уже две вишневые девятки, можно заканчивать с футболом», — отметил экс-игрок.

Во время карьеры Есипов на клубном уровне представлял курский «Авангард», воронежский «Факел», киевское «Динамо», волгоградский «Ротор» и подмосковный «Сатурн». За сборную России он сыграл в пяти матчах.

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