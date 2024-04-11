Вратаря ПСЖ допустили к тренировкам спустя почти год после падения с лошади

Испанский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико получил разрешение на возобновление тренировок с командой. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, он может приступить к тренировкам в конце апреля.

28 мая 2023 года агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации Рико. По информации испанской газеты Marca, вратарь получил травму головы в результате падения с лошади, он был введен в медикаментозную кому. 19 июня телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил о том, что спортсмен вышел из комы.

Рико 30 лет, в сезоне-2022/23 он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также выступал за испанские "Севилью" и "Мальорку", английский "Фулхэм". В составе ПСЖ вратарь дважды становился чемпионом Франции и победителем кубка страны, по разу побеждал в Суперкубке Франции и Кубке французской лиги. С "Севильей" испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.