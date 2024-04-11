Венсан Компани дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани был дисквалифицирован на два матча после удаления в матче 30-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (2:2). Об этом сообщил Sky Sports.

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Кроме того, он был оштрафован на £ 10 тыс. Напомним, Венсан Компани был недоволен назначением пенальти в ворота «Бёрнли» и получил красную карточку за свою бурную реакцию. Тогда же был удалён защитник команды Лоранс Ассиньон.

На 44-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер с пенальти открыл счёт. На 47-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Каллен забил ответный мяч. На 78-й минуте Коул Палмер оформил дубль. «Бёрнли» отыгрался усилиями защитника Дары О'Ши, который отличился на 81-й минуте.