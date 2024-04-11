Украинец подставил «Реал», «Барселона» уничтожила Мбаппе: что случилось в ЛЧ

Мадридский «Реал» чуть не проиграл на своем поле «Манчестер Сити», а украинский вратарь Андрей Лунин пропустил глупый гол уже на второй минуте. «Барселона» неожиданно легко закрыла Килиана Мбаппе и обыграла «ПСЖ» на выезде. Кризисная «Бавария» наказала за ошибки лидера английской премьер-лиги — «Арсенал». Мадридский «Атлетико» уничтожал «Боруссию», но неожиданно развалился в конце матча. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Магия покинула «Реал», а украинский вратарь дал слабину

Мадридский «Реал» справедливо считался одним из фаворитов Лиги чемпионов.

«Сливочные» всегда умели реализовать самые неочевидные моменты, а 25-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который неожиданно поймал кураж и стал заменой травмированного Тибо Куртуа, спасал команду, делая умопомрачительные сейвы.

Но в противостоянии с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы ситуация повернулась на 180 градусов.

Лунин пропустил уже на второй минуте, допустив грубую ошибку. Да, Бернарду Силва нанес достаточно сильный удар низом со штрафного, но вратарь имел все шансы отразить мяч, так как он не летел в угол. Тем не менее Лунин в простой ситуации не отреагировал вовремя, пропустил снаряд под собой и позволил «Сити» выйти вперед — 1:0.

Следующие голы англичан выглядели как месть судьбы «Реалу» за все чудесные мячи, залетавшие в ворота их соперников на протяжении сезона.

Сначала Фил Фоден, которого почти не было видно в первом тайме, зарядил идеально в левую «девятку».

А затем защитник Йошко Гвардиол внезапно забил свой первый мяч за «Манчестер Сити» в карьере — тоже издали, причем с нерабочей ноги, впритирку со штангой.

«Реал» оказался в той же ситуации, в которую раньше помещал своих соперников: он играл лучше, давил, создавал больше явных моментов, но у «Сити» залетали красивые мячи, и все усилия «сливочных» сводились на нет.

Шутка ли: «Реал» пропустил три мяча из-за пределов штрафной в одном матче впервые с 2000 года!

На счастье мадридцев, они никогда не ломаются ментально, иначе от таких голов «Сити» и необъяснимой ошибки Лунина можно было бы просто опустить руки.

Подопечные Карло Анчелотти дважды смогли отыграться: на гол Силвы они ответили забитыми мячами Родриго и автоголом Рубена Диаша после удара Эдуардо Камавинги (2:1), а на точные выстрелы Фодена и Гвардиола (2:3) отреагировали великолепным попаданием Федерико Вальверде (3:3).

Тем не менее эта ничья оставила у «Реала» привкус поражения, о чем прямо заявил сам Вальверде в послематчевом интервью.

Теперь мадридцам предстоит сложнейший выезд на «Этихад», на котором они еще ни разу не побеждали, а в свой прошлый визит вообще проиграли со счетом 0:4.

И главное уныние вызывает даже не тот факт, что «Сити» не проигрывает в домашних матчах Лиги чемпионов с 2018 года и вообще невероятно хорош по игре.

Больше всего пугает то, что в этом противостоянии магия больше не на стороне «Реала».

«Барселона» нейтрализовала Мбаппе и совершила красивый камбэк

Подопечные Хави проводят феноменальную весну: до встречи с «ПСЖ» они выиграли четыре матча подряд, причем пропустили в них всего один мяч.

У команды отличный настрой: даже 16-летний вингер Ламин Ямал дерзко утверждает, что «Барселона» навяжет борьбу «Реалу» в чемпионате Испании, несмотря на отставание в восемь очков, а президент команды Жоан Лапорта публично заявляет, что верит в победу в Лиге чемпионов.

И на данный момент эти слова не кажутся простой бравадой.

«Барселона» начала противостояние с «ПСЖ» впечатляющей победой на выезде (3:2). Каталонцам удалось сдержать главную угрозу французов в атаке — Килиана Мбаппе.

За весь первый тайм звездный нападающий нанес лишь один удар из пределов штрафной, а в остальном сине-гранатовая защита отлично справлялась с одним из самых быстрых и техничных игроков мира.

К тому же голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма регулярно чудил, чем сильно помогал и без того мощной атаке «Барселоны».

Неудивительно, что именно каталонцы открыли счет. Доннарумма вновь ошибся и отбил мяч на Рафинью, который поразил ворота, — 1:0.

После перерыва главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заменил проваливающего матч Марко Асенсио на другого нападающего Брэдли Баркола, и французам удалось огорошить «Барселону», которая оказалась не готова к таким изменениям.

Уже на 48-й минуте Усман Дембеле сравнял счет (1:1), а на 51-й Витинья вывел «ПСЖ» вперед (2:1).

Однако каталонцы не развалились ментально, а отличные замены Хави еще быстрее помогли им прийти в себя. Педри вышел на поле на 61-й минуте и сразу же отдал голевую на Рафинью, который оформил дубль (2:2).

Затем на замену вышел защитник Андреас Кристенсен, который в этом сезоне часто играет опорника, и спустя две минуты забил головой — 3:2!

«ПСЖ» не смог показать такой же характер, как «Барселона», и до конца встречи пребывал в подавленном состоянии, что позволило каталонцам уверенно сохранить победный счет.

Мбаппе не удалось толком проявить себя в этом матче, а на «Камп Ноу» сделать это будет еще сложнее.

Недаром эксперты крупнейшего французского спортивного издания L'Equipe поставили Мбаппе одну из самых низких оценок за матч — три балла из 10-ти. Оценка ниже только у защитника Лукаса Бералдо, который постоянно не успевал за нападающими «Барселоны», — два балла.

«Бавария» опозорилась в Германии, но не сдалась в Лиге чемпионов

Впервые за долгое время «Бавария» уже в апреле не претендует на титул чемпионов Германии и вылетела из Кубка страны.

Прямо накануне матча с «Арсеналом» команда еще и впервые в истории проиграла дебютанту Бундеслиги — «Хайденхайму» (2:3).

Казалось, что хуже уже некуда, и «Арсенал» по делу считался однозначным фаворитом этой пары.

На 12-й минуте «канониры» действительно вышли вперед: Букайо Сака неотразимо пробил в дальний угол, и Мануэль Нойер оказался бессилен — 1:0.

Однако «Бавария» неожиданно проявила характер, которого не было видно почти весь сезон, и перевернула матч еще до перерыва.

Сначала Серж Гнабри наказал соперников за глупую потерю мяча и точным ударом в дальний угол завершил быструю атаку немцев по правому флангу (1:1).

Затем Лерой Зане выдал шикарный индивидуальный проход в штрафную, где на нем сфолил Вильям Салиба, а Гарри Кейн реализовал пенальти (2:1).

При этом «Арсенал» действовал лучше своего визави, нанеся девять ударов по воротам за первый тайм, но впереди оказалась «Бавария», которая нанесла два удара — два гола.

Подопечные Артеты в итоге вырвали на своем поле ничью после нескольких замен, нацеленных на атаку: вышли Александр Зинченко, Габриэл Жезус и Леандро Троссард, который в итоге и сравнял счет (2:2).

Но пока складывается впечатление, что даже кризисная «Бавария» превосходит молодой и сильный «Арсенал» за счет своего огромного опыта.

Немцам не понадобилось много ударов по воротам, чтобы наказать «канониров» за необязательные потери мяча перед своей штрафной и неумение вовремя сфолить на разогнавшемся Зане.

Ответный матч состоится уже на поле «Баварии», для которой Лига чемпионов — это последний шанс спасти ужасный сезон. Сможет ли «Арсенал» вовремя разобраться со своими внутренними демонами и перестать допускать глупые ошибки?

От этого будет зависеть исход противостояния.

«Атлетико» идет к полуфиналу с «Барселоной», но рискует оступиться в последний момент

Подопечные Диего Симеоне одержали важнейшую победу над дортмундской «Боруссией» на своем поле, но весь позитивный настрой сбил пропущенный в концовке гол.

После забитых мячей Родриго Де Пауля (уже на четвертой минуте!) и Самэуля Лино (на 32-й) «матрасники» уверенно вели 2:0 и могли бы спокойно отправляться на выезд в Дортмунд.

Это впечатление подкреплялось тем, насколько нещадно «Атлетико» прессинговал гостей в начале матча, заваливая их ударами на любой вкус и не давая покинуть свою половину поля.

«Боруссия» за весь первый тайм сподобилась лишь на один удар в створ, а в обороне и вовсе провалилась.

Однако после перерыва силы начали стремительно покидать «матрасников». Команда выложила все свои козыри уже к 45-й минуте, а затем сосредоточилась на удержании счета.

Это и позволило «Боруссии» поднять голову. Вышедшие на замену и полные сил Юлиан Брандт и Себастьен Аллер соорудили важнейший гол на 81-й минуте.

Брандт исполнил подачу в штрафную, а ивуарийский нападающий с разворота пробил в ближний угол — 2:1.

После этого «Боруссия» устроила жесточайший навал на ворота «Атлетико»: все тот же Брандт попал в перекладину и в крестовину и вполне мог как минимум сравнять счет.

Если «матрасники» продолжат так сдуваться на последних минутах, то никакой прекрасный футбол в первые 60 минут их не спасет.

Тем не менее пока что подопечные Симеоне ведут в противостоянии и имеют хорошие шансы попасть в полуфинал, где с большой долей вероятности попадут на «Барселону».