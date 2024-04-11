В РФС ответили экс-директору «Чайки», назвавшему судей, которым давал взятки

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили бывшему директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну, который накануне признался, что давал взятки судьям, продолжающим работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Функционер назвал конкретные имена арбитров, бравших взятки, — это Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.

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