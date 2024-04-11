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В РФС ответили экс-директору «Чайки», назвавшему имена судей, которым давал взятки

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили бывшему директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну, который накануне признался, что давал взятки судьям, продолжающим работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Функционер назвал конкретные имена арбитров, бравших взятки, — это Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев.

В РФС ответили экс-директору «Чайки», назвавшему судей, которым давал взятки
© Чемпионат.com
«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола. Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства. Также они были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям. Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если ранее данные им показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Футбол
Рафаэль Шафеев
Валентина Сивкович
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