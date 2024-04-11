Капитан «Пари НН» ответил на вопрос о дедовщине в команде

Дедовщины в «ПАРИ НН» нет, заявил капитан команды Кирилл Гоцук в эфире «Матч ТВ».

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Защитнику Гоцуку 31 год. С 2020 года он выступает за «ПАРИ НН», куда перешел из «Крыльев Советов». В текущем сезоне в 24 матчах за нижегородский клуб во всех турнирах он забил один мяч и отдал три результативные передачи.

— Ты лидер команды?

— 100%.

— Дед?

— Нет! Сейчас время чуть другое. И старшие игроки с уважением относятся как к молодым, так и к старшим, и к среднему возрасту. Сейчас такого понятия «дед», как Горлукович в свое время в «Спартаке», нет!

— Бурчишь?

— Бывает‑бывает!

— Кому прилетает?

— Бывает по‑разному, молодым игрокам. Но сейчас я стал меньше бурчать. Могу по делу подсказать. Но стал даже меньше обращать внимание на разные моменты. И сейчас стал более сдержанным. Коллектив у нас внутри очень склеенный, очень мощный. И в таких командах из провинции коллектив — это самое главное. Это номер один! И только благодаря коллективу можно двигаться вперед, всем вместе наверх. Здесь не может быть каких‑то звезд, здесь только может быть команда‑звезда.

Я часто собираю ребят, пишу в общем чате, особенно после домашних игр, встречаемся поужинать.

— Юран есть в чате?

— Конечно, нет. У нас есть другая группа, где руководство, тренерский штаб. И они нам там дают расписание, указания.

— Думаю, многое можно про них услышать и почитать?

— Не‑не‑не! Там все цивилизованно (смеется), — заявил Гоцук в эфире «Матч ТВ».