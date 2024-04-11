Ледяхов: спортивный менеджмент «Зенита» работает профессиональнее «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение, что спортивный менеджмент «Зенита» работает лучше, чем у «красно‑белых».

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— «Зенит» берет за 7 млн евро вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» — почти вдвое дороже Угальде. В чём логика?

— Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродает. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню. Считаю, что за 13 млн, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

— Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» — нет, в данном случае несостоятельны?

— Абсолютно. «Спартак» ненамного отстает от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у «Зенита» лучше получается, — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 22 проведенных матчей «Зенит» набрал 44 очка и идет на первом месте в таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками занимает шестую строчку.