Рюдигер ущипнул Грилиша за грудь во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ущипнул за грудь крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша во время очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

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Как подчёркивает испанское издание Marca, немецкий защитник несколько раз пытался спровоцировать игроков соперника. Помимо того, что Рюдигер ущипнул Грилиша за грудь, он также приставил указательный палец к виску центрального защитника «горожан» Джона Стоунза.

© Кадр из трансляции

© Кадр трансляции

Напомним, ответный матч между командами состоится 17 апреля. Данная встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.