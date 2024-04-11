Раскрыта зарплата Лионеля Месси в «Интер Майами»

Стала известная зарплата 36-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском «Интер Майами». По информации O Tempo футболист зарабатывает € 1,6 млн в месяц. Годовая зарплата Месси составляет € 19, 2 млн.

© Чемпионат.com

Также сообщается, что аргентинец является самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС.

Киллиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 30 млн.