«Спартак» объявил об уходе технического директора из клуба

Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале объявила об уходе Пола Эшуорта из клуба. За время работы в клубе Эшуорт занимал должности спортивного, а после технического директора.

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«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

После 22 сыгранных матчей в чемпионате России московский «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает шестое место турнирной таблице РПЛ.