"Аталанта" Миранчука разгромила "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Европы

Итальянская "Аталанта" обыграла на выезде английский "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе итальянцев точными ударами отметились Марио Пашалич и Джанлука Скамакка, который оформил дубль. Российский футболист "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 90-й минуте. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.

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Ответный поединок пройдет в Бергамо 18 апреля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3.