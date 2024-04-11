Дзюба хочет перейти в «Шанхай» Слуцкого

35-летний нападающий Артём Дзюба подыскивает себе варианты продолжения карьеры на случай, если не продлит контракт с «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в «Локомотиве». Приоритет игрока — переход в «Шанхай», который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать «Арсенал», «Химки» и «Родина», если выйдут в РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн. Действующее соглашение игрока с красно-зелёными рассчитано до конца нынешнего сезона.