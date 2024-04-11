"Фенербахче" не сумел уйти от поражения в матче с "Олимпиакосом"

"Олимпиакос" дома обыграл "Фенербахче" в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций (3:2).

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Хозяева поля вели в счете со счетом 3:0 до 68-й минуты, когда полузащитник сборной Сербии Душан Тадич реализовал пенальти. Спустя шесть минут гости сократили счет до минимума после точного удара хавбека Ирфана Кахведжи. Однако сравнять счет туркам не удалось.

Ответная игра пройдет через неделю, 18 апреля, в Стамбуле.

Лига конференций

1/4 финала, первый матч

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 - Тадич, 68 (пен), Кахведжи, 74.

"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега, Фортунис, Шикинью (Иборра, 84), Масурас (Кини, 87), Эссе, Йоветич (Андре Орта, 82), Эль-Кааби (Эль-Араби, 87).

"Фенербахче": Ливакович, Осейи-Сэмюэл, Сеюнджю, Родриго Бекао (Бонуччи, 84), Остервольде (Кадиоглу, 45), Кахведжи, Зайц (Фред, 62), Крунич (Юксек, 62), Шиманьски, Джеко, Тадич.

Предупреждения: Кахведжи, 22, Рецос, 67, Фред, 73, Масурас, 78.