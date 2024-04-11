Полузащитник "Пари НН" Марадишвили будет прооперирован в Германии

Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что хавбек Константин Марадишвили перенесет операцию на крестообразную связку колена. - Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через два-три дня он вернется, если всё пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде. Повлияет ли травма на арендное соглашение с "Локомотивом"? Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет - восстановление Константина.

© ФК "Пари НН"

Напомним, ранее у Константина Марадишвили, играющего на позиции опорного полузащитника, был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Футболист является игроком московского "Локомотива" и перешел минувшей зимой в "Пари НН" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Контракт Марадишвили с "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2026 года. 24-летний хавбек провел за нижегородцев 203 минуты в 3 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями.