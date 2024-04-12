Березуцкий рассказал, как легенда ЦСКА вышел на поле пьяным и сделал дубль

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал на YouTube-шоу «Это футбол, брат!» о том, что футболист клуба Вагнер Лав сыграл за армейцев в состоянии алкогольного опьянения.

Березуцкий вспомнил, что уговаривал тренера клуба не выпускать его на поле.

«По-моему, тогда тренером был Слуцкий. Лава долго уговаривали выйти на игру. Он вышел, по-моему, c «Ростовом» была игра, один с правой забил, второй — с левой. Он попросил замену и спокойно сел на скамейку», — добавил Березуцкий.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Атлетико Гоияниенсе».

В активе 39-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.