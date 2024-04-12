Александр Марченко рассказал о недоверии к выпускникам академии «Краснодара».

© Sports.ru

Марченко был в системе «Краснодара» до 2018 года, но провел лишь один матч за основную команду. Сейчас 28-летний футболист выступает за «Сахалин» во Второй лиге Б.