Алексей Березуцкий рассказал, как избил африканского легионера ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал на YouTube-шоу о драке со своим экс-одноклубником Секу Олисе.

«Почему случилась драка? Это бывает, мужская команда. Почти все тренеры это одобряют. Когда доходит до ММА и людей увозят, конечно, уже явный переборчик. Но стычки, легкие драки постоянно происходят», — сказал Березуцкий.

Олисе выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. За это время он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также дважды выигрывал Кубок страны. В России полузащитник также поиграл за «Кубань» Виктора Гончаренко.

33-летний Олисе уже завершил профессиональную карьеру.

Ранее о драке рассказал и сам Олисе.

«Я обыграл Алексея один на один. Он после этого сыграл против меня жестко. Я подошел: «Ты почему так действуешь против меня?» Ну и слово за слово… Нас быстро растащили», — вспоминал Олисе.