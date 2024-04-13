Черчесов высказался о матче «Сочи» со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком».

«Я был на матче «Локомотив» — «Сочи» в Москве, чтобы увидеть своими глазами изменения в игре сочинцев. В команде появилось много новых футболистов. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, «Сочи» хочет цепляться за очки в каждом матче. То, что они забивают третью игру подряд по два мяча, об этом и говорит. «Сочи» надо брать очки, как и «Спартаку».

Может ли «Спартак» с позиции силы брать очки в игре с «Сочи»? Не может, а должен», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 14:00 мск.

Сейчас «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками.