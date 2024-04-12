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Почетный президент РФС назвал подходящего для «Спартака» тренера

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал тренера, который, по его мнению, подходит московскому «Спартаку». Слова функционера приводит Sport24.

Почетный президент РФС назвал подходящего для «Спартака» тренера
© ТАСС

По его словам, у красно-белых присутствует установка на назначение иностранных тренеров.

«Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств», — отметил Колосков.

Почетный президент добавил, что «Спартаку» подошел бы португалец Жозе Моуринью, который сейчас свободен.

«Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер», — отметил Колосков.

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).

Футбол
Гильермо Абаскаль
Иван Карпов
Вячеслав Колосков
Динамо
РФС
Спартак