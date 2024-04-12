Почетный президент РФС назвал подходящего для «Спартака» тренера

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал тренера, который, по его мнению, подходит московскому «Спартаку». Слова функционера приводит Sport24.

По его словам, у красно-белых присутствует установка на назначение иностранных тренеров.

«Сейчас нет российских специалистов, готовых возглавить "Спартак", кроме, может быть, Черчесова, который свободен ото всех обязательств», — отметил Колосков.

Почетный президент добавил, что «Спартаку» подошел бы португалец Жозе Моуринью, который сейчас свободен.

«Пусть его в "Спартаке" уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер», — отметил Колосков.

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).