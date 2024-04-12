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Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ
© РФС

13 апреля (суббота)

«Сочи» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

14 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Урал»«Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Лапочкин.

Футбол
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Анатолий Жабченко
Егор Болховитин
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Дмитрий Сафьян
Андрей Веретешкин
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Валерий Данченко
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Артур Федоров
Эдуард Малый
Денис Березнов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Антон Фролов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Владимир Сельдяков
Сергей Лапочкин
Евгений Турбин
Сергей Карасев
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Сергей Куликов
Алексей Ширяев
Игорь Панин
Алексей Лунев
Роман Усачев
Кирилл Левников
Александр Машлякевич
Артем Любимов
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