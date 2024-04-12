Балахнин высказался о возможной смене тренера в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». По его мнению, красно-белые могут потерять очки в матче с южным клубом. При этом Балахнин считает, что в случае поражения руководству «Спартака» нет смысла увольнять Гильермо Абаскаля на финальном отрезке нынешнего сезона — логичнее дать ему доработать до лета, а потом уже принимать какие-то решения.

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«Спартак» может потерять очки с «Сочи»? Это вполне вероятно, потому что «Сочи» отступать некуда. Я не вижу никакого преимущества у «Спартака». Южане играют в очень хороший футбол, что мы увидели в матче с «Ростовом». Этот матч может стать последним для Абаскаля? Не вижу смысла делать на этом акцент. До конца сезона осталось немного, и какой смысл его убирать? Думаю, было бы логично, если бы он доработал до конца сезона, а потом решать», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ ходили слухи, что «Спартак» в ближайшее время отправит в отставку Абаскаля, а его место на тренерском мостике может занять как российский, так и зарубежный специалист.