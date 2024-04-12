Экс‑игрок сборной России хочет открыть реабилитационный центр для футболистов

Экс‑игрок сборной России Канунников сообщил о планах открыть реабилитационный центр для футболистов
Бывший игрок сборной России Максим Канунников сообщил, что планирует открыть реабилитационный центр для футболистов.
— По прошествии времени, которое я уделял своему восстановлению после травм, я хочу открывать реабилитационный центр. На это я обратил внимание, потому что многие спортсмены не уделяют должного времени подготовке к тренировочному процессу и восстановлению. Пока ты молодой и организм здоровый, ты приехал за пять минут до тренировки, потренировался и уехал. Но как только ты получаешь какую‑то тяжелую травму, то начинаешь задумываться, почему бы с ранних лет не сделать упор на то, чтобы дети заставляли себя уделять внимание этой подготовке и восстановлению. Тем самым ты продлишь свое спортивное долголетие и будешь лучше себя чувствовать, — сказал Канунников в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Последним клубом в карьере Канунникова были «Крылья Советов», которые он покинул в июле 2022 года.
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Экс‑игрок сборной России Канунников сообщил о планах открыть реабилитационный центр для футболистов
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