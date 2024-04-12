Каррагер рассказал, в чем нужно прибавить Холанду, чтобы конкурировать с Мбаппе

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о роли нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на поле, а также рассказал, в чём норвежцу необходимо прибавить, чтобы составить конкуренцию Килиану Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока своего поколения.

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