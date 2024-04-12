Экс-игрок «Спартака» призвал вратарей попробовать вазелин

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор команды Артем Ребров раскрыл вратарскую хитрость с использованием вазелина. Его слова передает Sports.

«Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно — прямо прилипает. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает. Предлагаю всем вратарям — и профессионалам, и любителям — обязательно попробовать, почувствуете разницу», — сказал Ребров.

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 по 2021 год. На его счету более 100 матчей за команду. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионство.

В текущем сезоне «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.