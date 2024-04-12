Гаджиев: от игры Педро за «Зенит» дух захватывает

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об игре 18-летнего бразильца Педро в составе петербургского «Зенита».

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«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит». И хвалить его не рано, я скажу. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Педро стал игроком «Зенита» минувшей зимой. 18-летний бразилец оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1), а также забил единственный гол в матче 23-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0). Всего за петербургский клуб Педро провел 6 матчей (250 минут).

Завтра, 13 апреля, «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ. Игра в Краснодаре начнется в 17:00 мск. Петербургский клуб с 44 очками после 22-х матчей возглавляет таблицу чемпионата России. Краснодарцы с 43 очками после такого же количества матчей располагаются на второй строчке.