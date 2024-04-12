УЕФА возбудил дело против "Барселоны" из-за нацистского приветствия фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение возбудить дисциплинарное дело против испанской "Барселоны" из-за болельщиков, которые изображали нацистское приветствие по ходу четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". ТАСС

Каталонцы могут остаться без поддержки своих болельщиков в выездном матче следующего раунда турнира, если смогут в него пробиться, сообщает L'equipe. RT на русском

Ранее «Барселона» в гостях победила ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов. Российская газета