Названо условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о причинах возможного увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Считаю ли я, что Лещук спас Абаскаля от увольнения? А при чем тут Лещук? Я думаю там и так все понятно будет. Если «Спартак» не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят», — сказал Ещенко.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с занимающим последнее место «Сочи» на выезде.

Красно-белые продолжают борьбу в Кубке России. После первого полуфинального матча москвичи уступают «Зениту» со счетом 1:2. Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Колосков призвал «Спартак» уговорить Моуринью возглавить клуб.