Защитник «Баварии» ответил на вопрос о своем будущем

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос о своём будущем. Он отметил, что его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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«Мой контракт рассчитан до 2026 года. До 2026 года! Больше мне нечего сказать», — приводит слова Юпамекано журналист Керри Хау в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Юпамекано интересен английскому клубу «Манчестер Юнайтед», лондонскому «Челси» и французскому «ПСЖ». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что будущее футболиста будет зависеть от позиции нового главного тренера «Баварии», который придёт на замену Томасу Тухелю. Напомним, ранее Тухель объявил, что покинет данный пост по окончании нынешнего сезона.