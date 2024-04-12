«Спартак» лишился четырех игроков перед игрой с «Сочи»

"Спартак" прибыл в Сочи на матч чемпионата России без четырех футболистов. Об этом клуб сообщил "Евро-Футбол.Ру".

"Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально - Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин", - цитирует клуб издание.

13 апреля на стадионе "Фишт" "Сочи" примет "Спартак". Начало матча в 14:00 по московскому времени.

"Спартак" с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли "Динамо" со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Лидером чемпионата продолжает оставаться "Зенит". Сине-бело-голубые на одно очко опережают идущий вторым "Краснодар". Тройку лидеров замыкает "Динамо".