Фигурист Галлямов заявил, что уверен в будущем чемпионстве «Зенита»

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, считает, что футбольный клуб «Зенит» не упустит титул чемпиона РПЛ в текущем сезоне. В частности, Галлямов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре лиги. На данный момент сине-бело-голубые опережают «быков» в турнирной таблице лишь на 1 очко.

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