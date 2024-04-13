«Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак» — лучшие клубы РПЛ по ударам в створ

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

© www.championat.com

Лучшим клубом лиги по среднему количеству ударов в створ ворот за матч стало московское «Динамо» — 5,2 удара. Такой же показатель у занимающих вторую строчку «Крыльев Советов», на третьем месте находится столичный «Спартак» — 4,9 удара. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 2,6 удара в створ в среднем за матч.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству ударов в створ ворот выглядит так: