Стали известны клубы с самой крепкой обороной в топ-5 европейских лиг
Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов европейских чемпионатов «большой пятёрки» (Премьер-лига, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1) по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом топ-5 европейских лиг по среднему количеству допущенных ударов в створ собственных ворот за матч стал лондонский «Арсенал» — 2,3 удара. Вторым по этому показателю стал миланский «Интер» — 2,4 удара. Третье место занял мадридский «Реал» — 2,7 удара.
Топ-10 рейтинга клубов лучших европейских лиг по среднему количеству допущенных ударов в створ своих ворот за матч полностью выглядит так:
- «Арсенал» (Англия) — 2,3.
- «Интер» (Италия) — 2,4.
- «Реал» (Испания) — 2,7.
- «Манчестер Сити» (Англия) — 2,8.
- «Ницца» (Франция) — 2,9.
- «Ювентус» (Италия) — 3,0.
- «Бавария» (Германия) — 3,3.
- «Байер» (Германия) — 3,3.
- «РБ Лейпциг» (Германия) — 3,3.
- «Болонья» (Италия) — 3,3.
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