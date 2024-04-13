Стали известны клубы с самой крепкой обороной в топ-5 европейских лиг

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов европейских чемпионатов «большой пятёрки» (Премьер-лига, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1) по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

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Лучшим клубом топ-5 европейских лиг по среднему количеству допущенных ударов в створ собственных ворот за матч стал лондонский «Арсенал» — 2,3 удара. Вторым по этому показателю стал миланский «Интер» — 2,4 удара. Третье место занял мадридский «Реал» — 2,7 удара.

Топ-10 рейтинга клубов лучших европейских лиг по среднему количеству допущенных ударов в створ своих ворот за матч полностью выглядит так: