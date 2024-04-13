«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Интера»
Нападающий «Интера» Маркус Тюрам находится среди целей «ПСЖ» на летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, парижане ищут замену Киллиану Мбаппе, поэтому высоко ценят способность Тюрама играть в центре нападения и на флангах. «Интер» не прочь отпустить футболиста летом, чтобы заработать на трансферы, но просит минимум € 80 млн.
Маркус стал игроком «нерадзурри» летом 2022 года, когда его подписали из мёнхенгладбахской «Боруссии» как свободного агента. В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач в 40 матчах за итальянский клуб.
Ранее сообщалось, что состав «ПСЖ» может пополнить звёздный форвард «Наполи» Виктор Осимхен, которому французский клуб предложил оклад в € 13 млн в год.
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